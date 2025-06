Com prisão de vocalista por homicídio culposo, Desejo de Menina segue confirmada no São João da Bahia Foto: Divulgação A banda Desejo de Menina segue com três shows confirmados no São João... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 21h56 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação A banda Desejo de Menina segue com três shows confirmados no São João da Bahia, mesmo após a prisão do vocalista Lenno Ferreira no último domingo (1º), em João Pessoa (PB). Lenno foi detido após uma apresentação na capital paraibana, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco. Ele é acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor e por conduzir sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

Para mais detalhes sobre a situação da banda e os shows confirmados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

