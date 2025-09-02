Combate à criminalidade alcança marco histórico em Feira de Santana Foto: Divulgação Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Coordenadoria Regional de... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 20h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h58 ) twitter

Foto: Divulgação Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana), anunciou um marco histórico no combate à criminalidade: agosto de 2025 registrou a menor incidência de homicídios dos últimos 19 anos na cidade.

Para mais detalhes sobre essa conquista e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

