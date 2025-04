Começa julgamento de advogado acusado de matar barbeiro em bar no Imbuí ReproduçãoTeve início nesta quinta-feira (10) o júri popular do advogado acusado de matar um barbeiro... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoTeve início nesta quinta-feira (10) o júri popular do advogado acusado de matar um barbeiro durante uma discussão em um bar no bairro do Imbuí, em Salvador. O crime ocorreu em 2022 e ganhou grande repercussão à época.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Presidente da Conmebol propõe Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

145% é o total das tarifas dos Estados Unidos contra a China, esclarece Casa Branca

Morre Augusto Conceição, um dos pioneiros da Timbalada e do samba-junino