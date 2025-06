Comemorações do título do PSG na Champions terminam em mortes, feridos e prisões na França Durante a comemoração do título inédito do Paris Saint-Germain na Champions League, duas pessoas morreram,... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 11h36 ) twitter

Durante a comemoração do título inédito do Paris Saint-Germain na Champions League, duas pessoas morreram, 192 ficaram feridas e mais de 500 foram detidas. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior da França neste sábado (31). A celebração tomou conta de Paris e de várias cidades após a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, mas rapidamente deu lugar a cenas de violência, vandalismo e confrontos.

Para mais detalhes sobre os eventos trágicos e a resposta das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

