Comércio prevê leve alta nas vendas no Dia dos Pais Foto: Valter Campanato / Agência Brasil.Comércio fecha 2024 com crescimento de 4,7%, o maior desde... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil.Comércio fecha 2024 com crescimento de 4,7%, o maior desde 2012.A semana do Dia dos Pais deve impulsionar o comércio de Salvador com um crescimento estimado de 3% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que também espera um tíquete médio em torno de R$ 210.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as expectativas de vendas e o impacto do Dia dos Pais no comércio!

Leia Mais em Taktá:

Projeto Defesa Civil nas Escolas reúne alunos da rede municipal de Salvador

PRF apreende sete fuzis que seriam entregues a facção em Porto Seguro

Salvador sedia 7ª edição do Festival de Acarajé com distribuição gratuita de 10 mil unidades