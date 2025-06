Comissão Especial assume licitações do VLT e inicia fase de testes Foto: Divulgação / Eracy Lafuente / CBTVLTFoi criada uma Comissão Especial de Licitação pela Companhia... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h17 ) twitter

VLT Taktá

Foto: Divulgação / Eracy Lafuente / CBTVLTFoi criada uma Comissão Especial de Licitação pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) para conduzir uma das etapas do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. A Comissão ficará a cargo das contratação de serviços ligados aos sistemas de telecomunicação, sinalização e controle dos trens e será composta por cinco membros titulares, encarregados de coordenar e julgar os processos licitatórios necessários para viabilizar a execução dos projetos básico e executivo, além do fornecimento, transporte, montagem, instalações, testes e comissionamentos dos sistemas tecnológicos do VLT.

