Comitê chega a acordo sobre os princípios para regulamentação das redes sociais
Foto: Divulgação/ CGI.brO Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), compartilhou o texto final referente aos dez princípios guia para a regulação de redes sociais no país. O texto foi desenvolvido a partir de uma proposta inicial, que colocada em uma pesquisa aberta, recebeu colaboração da sociedade para o processo de construção.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os princípios que podem transformar a regulação das redes sociais no Brasil!
