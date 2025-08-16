Comitê chega a acordo sobre os princípios para regulamentação das redes sociais Foto: Divulgação/ CGI.brO Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), compartilhou o texto final referente... Taktá|Do R7 16/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h37 ) twitter

Foto: Divulgação/ CGI.brO Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), compartilhou o texto final referente aos dez princípios guia para a regulação de redes sociais no país. O texto foi desenvolvido a partir de uma proposta inicial, que colocada em uma pesquisa aberta, recebeu colaboração da sociedade para o processo de construção.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os princípios que podem transformar a regulação das redes sociais no Brasil! Saiba mais.

