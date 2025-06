Comunidade científica do Brics propõe rede de soluções climáticas e programas conjuntos em inteligência artificial Foto: Mário Marques / Divulgação ABCRepresentantes das academias de ciências dos países que integram o... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: Mário Marques / Divulgação ABCRepresentantes das academias de ciências dos países que integram o Brics defenderam, nesta quarta-feira (25), a criação de uma rede internacional de soluções climáticas, com foco em tecnologias para a transição energética, além do investimento em programas conjuntos de inteligência artificial. As propostas fazem parte da declaração final do Fórum de Academias de Ciências do Brics, realizado no Rio de Janeiro.

