Concurso: Aeronáutica abre 206 vagas para Curso de Formação de Sargentos de nível médio Foto: DivulgaçãoA Força Aérea Brasileira lançou um novo concurso público para o Curso de Formação... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 01h35 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA Força Aérea Brasileira lançou um novo concurso público para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com 206 vagas destinadas a candidatos de nível médio. As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 28 de julho, exclusivamente pelo site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). A taxa de inscrição é de R$ 95, com vencimento até 4 de agosto.

