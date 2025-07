Concurso Nacional Unificado tem edital retificado com novas formas de pagamento e mais cidades de prova TaktáO edital do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) passou pela primeira retificação nesta quarta-feira (3),... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h37 ) twitter

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) passou pela primeira retificação nesta quarta-feira (3), com mudanças importantes para os candidatos. A principal alteração está no item 4.5.2, que amplia as formas de pagamento da taxa de inscrição — agora aceitas por Pix, boleto GRU e cartão de crédito. O valor da inscrição é de R$ 70 para todos os cargos, e o prazo segue aberto até 20 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para se inscrever, é necessário ter conta ativa na plataforma gov.br.

Saiba mais sobre as mudanças e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

