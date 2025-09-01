Concursos para Polícia Civil reúnem mais de 3 mil vagas; Confira onde Foto: Reprodução.Concursos públicos para a Polícia Civil em diferentes estados do Brasil somam mais de... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 04h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 04h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução.Concursos públicos para a Polícia Civil em diferentes estados do Brasil somam mais de 3 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.729,10 a R$ 26.981,77.

Para mais detalhes sobre essas oportunidades imperdíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

