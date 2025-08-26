Condenados pela Boate Kiss têm penas reduzidas, mas seguem presos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) reduziu nesta... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h59 ) twitter

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) reduziu nesta terça-feira (26) as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

