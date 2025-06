Conexão Sociedade terá nova fase sob o comando de Jessica Smetak Foto: Reprodução / Acervo pessoalA Rádio Sociedade também confirmou uma nova fase em sua grade... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h35 ) twitter

Foto: Reprodução / Acervo pessoalA Rádio Sociedade também confirmou uma nova fase em sua grade no início deste mês e a jornalista Jessica Smetak deixa o quadro do Balanço Geral na rádio e assume o comando do Conexão Sociedade, programa jornalístico com forte presença entre os ouvintes da capital e do interior a partir desta segunda (30). “Mais uma vez me sinto honrada com o convite para apresentar um programa consolidado como o Conexão, que abre espaço para diversas discussões. É uma oportunidade dos ouvintes conhecerem uma outra face minha, fazendo um jornalismo mais leve, mas sem deixar de cobrir todos os assuntos que são relevantes para a sociedade”, afirmou Jessica.

