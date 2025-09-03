Confiança x Bahia: onde assistir, horários e escalações Foto: Taktá.A Arena Batistão será palco, às 21h30 desta quarta-feira, 3, do primeiro duelo entre... Taktá|Do R7 03/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Taktá.A Arena Batistão será palco, às 21h30 desta quarta-feira, 3, do primeiro duelo entre Confiança e Bahia pela final da Copa do Nordeste. A equipe sergipana chega embalada pela vitória sobre o Retrô na Série C, embora tenha ficado fora do G-8, e aposta no apoio da torcida para abrir vantagem na disputa por um título inédito para o estado.

