Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confiança x Bahia: onde assistir, horários e escalações

Foto: Taktá.A Arena Batistão será palco, às 21h30 desta quarta-feira, 3, do primeiro duelo entre...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Taktá.A Arena Batistão será palco, às 21h30 desta quarta-feira, 3, do primeiro duelo entre Confiança e Bahia pela final da Copa do Nordeste. A equipe sergipana chega embalada pela vitória sobre o Retrô na Série C, embora tenha ficado fora do G-8, e aposta no apoio da torcida para abrir vantagem na disputa por um título inédito para o estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.