Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana Jefferson Peixoto/Secom A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de abril indica... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jefferson Peixoto/Secom A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de abril indica possibilidade de chuvas em Salvador e em cidades do litoral baiano, especialmente no domingo (6). Os dados foram divulgados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Simões Filho inicia vacinação contra gripe na segunda (7)

Homem é morto com mais de 50 tiros no Rio Vermelho, em Salvador

Vitória x Flamengo: ingressos esgotados para jogo no Barradão