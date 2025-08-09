Confira a programação dos shoppings de Salvador e RMS no Dia dos Pais Foto: ReproduçãoOs shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) divulgaram a programação de funcionamento para... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoOs shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) divulgaram a programação de funcionamento para este domingo (10), quando será comemorado o Dia dos Pais. Enquanto alguns estabelecimentos manterão o horário habitual, outros terão mudanças, incluindo abertura antecipada ou fechamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Fraudes no Farmácia Popular na Bahia incluem uso de dados de pessoas mortas

Vendedor de acarajé é morto a tiros na Bahia enquanto trabalhava

Dino reage a interferência dos EUA no Judiciário brasileiro