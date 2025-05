Confira as vagas de emprego para esta terça (13) em Salvador Marcelo Camargo/Agência Brasil carteira de trabalho clt ctpsO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h07 ) twitter

Marcelo Camargo/Agência Brasil

carteira de trabalho clt ctpsO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o SineBahia divulgaram as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (13) em Salvador. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com destaque para vagas exclusivas destinadas a mulheres e pessoas com deficiência (PCD).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

