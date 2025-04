Conflito entre motoboy e morador gera manifestação no Itaigara ReproduçãoUm entregador estacionou a moto em frente ao edifício Palácio Itaigara para realizar a entrega... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h06 ) twitter

ReproduçãoUm entregador estacionou a moto em frente ao edifício Palácio Itaigara para realizar a entrega de um pedido, quando foi surpreendido pelo morador. O agressor alegou que a moto estava impedindo o acesso, o que foi negado pelo motoboy. Durante a discussão o morador manobra até a porta da garagem, quando desce do carro indo até a moto e empurrando o veículo para o chão. Em resposta à atitude, motoboys bloquearam uma rua por volta das 10h desta sexta-feira (4), em protesto por respeito, após um desentendimento envolvendo um morador. A manifestação contou com o acompanhamento da Polícia Militar e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Segundo o órgão de trânsito, outro ato semelhante foi registrado na região da Boca do Rio. As causas desse segundo protesto, no entanto, ainda não foram divulgadas.

