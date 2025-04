Conflito entre suspeitos e PM resulta em invasão ao campus do IFBA Rafael Martins/GOVBA O início da tarde desta segunda-feira (14) foi marcado por tensão em Eunápolis,... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h27 ) twitter

Rafael Martins/GOVBA

O início da tarde desta segunda-feira (14) foi marcado por tensão em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Um confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com dois mortos e provocou a evacuação temporária do campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA), após indivíduos em fuga invadirem a instituição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

