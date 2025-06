Conflitos armados suspendem atividades presenciais na Uneb em Salvador Foto: Divulgação.A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades presenciais no Campus I,... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h16 ) twitter

Foto: Divulgação.A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades presenciais no Campus I, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, após confrontos armados registrados na região na quarta-feira (11). Os portões da instituição amanheceram fechados nesta quinta-feira (12), medida adotada diante do clima de insegurança causado pelos tiroteios nas imediações.

