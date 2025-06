Confronto definido: Bahia enfrentará Retrô nas oitavas da Copa do Brasil Foto: Divulgação/ EC BahiaOs confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 17h19 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ EC BahiaOs confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (2). O Bahia enfrentará o Retrô com jogos de ida e volta em 30 de julho e 6 de agosto, com decisão em Pernambuco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto emocionante!

Leia Mais em Taktá:

Pernambués celebra 90 dias sem homicídios após medidas de segurança

Radija Pereira revela gravidez dias após noivo ser preso por atropelar e matar motociclista

MP-BA recomenda à Prefeitura de Salvador garantir alimentação escolar durante greve dos professores