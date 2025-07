Confronto entre PM e suspeitos termina com dois mortos em Camaçari; família contesta versão oficial Foto: Reprodução / vídeoDois jovens morreram na tarde desta terça-feira (8) após um confronto com... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Reprodução / vídeoDois jovens morreram na tarde desta terça-feira (8) após um confronto com a Polícia Militar no Loteamento Canto dos Pássaros, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a versão oficial da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os policiais foram surpreendidos por disparos feitos por suspeitos durante patrulhamento de rotina. Segundo a PM, houve revide e, ao final do tiroteio, os dois jovens foram encontrados feridos, com armas em mãos. Eles foram socorridos ao Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiram aos ferimentos.

