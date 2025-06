Confusão por som alto deixa dois policiais feridos e um homem preso em Porto Seguro Foto: ReproduçãoUma ocorrência por perturbação do sossego terminou com dois policiais militares feridos e um... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoUma ocorrência por perturbação do sossego terminou com dois policiais militares feridos e um homem preso na tarde deste domingo (1º), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A situação foi registrada em vídeo e circula nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

