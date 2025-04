Congresso Nacional recebe Fórum Parlamentar do BRICS em junho Foto: Divulgação/BricsO Congresso Nacional será palco, entre os dias 3 e 5 de junho, da... Taktá|Do R7 19/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Divulgação/BricsO Congresso Nacional será palco, entre os dias 3 e 5 de junho, da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS. O evento reunirá cerca de 150 parlamentares de 31 casas legislativas e, pela primeira vez, contará com a presença de países parceiros — nações que manifestaram interesse em integrar o bloco futuramente.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para a governança global.

