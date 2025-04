Conmebol adota mudanças contra cera de goleiros e pressão na arbitragem Foto: Reprodução/A Conmebol anunciou nesta terça-feira (1) que via implementar, a partir dos próximos jogos,... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: Reprodução/A Conmebol anunciou nesta terça-feira (1) que via implementar, a partir dos próximos jogos, as novas regras do futebol em todos seus campeonatos (Libertadores e Sul-Americana). Entre as novidades estão as medidas de combate à cera dos goleiros e da pressão na arbitragem, permitindo que apenas os capitães podem falar com a arbitragem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as mudanças!

