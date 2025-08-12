Conmebol anuncia sede da final da Libertadores 2025 A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (11) o local da final da Copa Libertadores 2025, marcada... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h58 ) twitter

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (11) o local da final da Copa Libertadores 2025, marcada para 29 de novembro. A decisão, em jogo único, reunirá as duas melhores equipes da competição e será realizada em um estádio com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

