Conmebol cancela jogo entre Colo-Colo e Fortaleza após invasão e morte de torcedores no Chile; entenda Foto: Reprodução/Redes SociaisA partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela fase de grupos da Copa... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h47 )

Foto: Reprodução/Redes SociaisA partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelada pela Conmebol na noite da última quinta-feira (10), após torcedores do time chileno invadirem o gramado do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. O jogo estava empatado em 0 a 0 no momento da interrupção.

