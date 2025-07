Connect 4You terá o cantor Jau na abertura desta edição Foto: DivulgaçãoCom uma apresentação exclusiva do cantor Jau, ícone da música baiana, Salvador vai receber... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h37 ) twitter

Foto: DivulgaçãoCom uma apresentação exclusiva do cantor Jau, ícone da música baiana, Salvador vai receber a 3ª edição do Connect 4 You, no próximo dia 14 de agosto (quinta-feira), das 8h às 21h, no Gran Hotel Stella Maris. A apresentação do artista marca a abertura oficial do encontro, que tem como propósito conectar pessoas, capacitar os agentes de viagens e gerar vendas e negócios. O evento inclui ainda um pré e pós tour, com atividades no período entre 12 e 19 de agosto para agentes de viagens nacionais e internacionais.

