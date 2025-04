Conselho da Petrobras aprova acordo com Proquigel por fábricas de fertilizantes ReproduçãoO Conselho de Administração da Petrobras aprovou, na quarta-feira (23), um acordo com a subsidiária... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h21 ) twitter

ReproduçãoO Conselho de Administração da Petrobras aprovou, na quarta-feira (23), um acordo com a subsidiária da Unigel, Proquigel, para a retomada das operações das Fábricas de Fertilizantes (Fafens) localizadas em Camaçari (BA) e Laranjeiras (SE). Segundo a Petrobras, o objetivo do acordo é encerrar controvérsias contratuais e litígios existentes entre as partes, permitindo o restabelecimento da posse das unidades e a futura retomada das operações pela estatal.

