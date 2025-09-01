Contas de luz seguem com cobrança extra em setembro
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Os consumidores não terão alívio na conta de energia neste mês....
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Os consumidores não terão alívio na conta de energia neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2, o que representa um custo adicional a cada 100 quilowatts-hora consumidos.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Os consumidores não terão alívio na conta de energia neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2, o que representa um custo adicional a cada 100 quilowatts-hora consumidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a cobrança extra nas contas de luz!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a cobrança extra nas contas de luz!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: