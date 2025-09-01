Contas de luz seguem com cobrança extra em setembro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Os consumidores não terão alívio na conta de energia neste mês.... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 07h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.Os consumidores não terão alívio na conta de energia neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2, o que representa um custo adicional a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a cobrança extra nas contas de luz!

Leia Mais em Taktá:

Simm oferece vagas de emprego nesta segunda em Salvador

SAC inicia atendimento por ordem de chegada em seis postos da Bahia

Concursos para Polícia Civil reúnem mais de 3 mil vagas; Confira onde