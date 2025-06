Contêiner tomba e interdita parcialmente a BR-324 em Salvador Foto: Reprodução/Google MapsUm contêiner tombou e interditou parcialmente a BR-324, em Salvador, na manhã desta... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 07h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Google MapsUm contêiner tombou e interditou parcialmente a BR-324, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 4h50, no km 614 da rodovia, no sentido crescente, no acesso à alça do viaduto de Valéria. Segundo informações da concessionária que administra a via, o fluxo de veículos na região está lento, com desvio de tráfego para o viaduto de Águas Claras. Cerca de cinco linhas de ônibus precisaram ser desviadas por conta da interdição. Equipes atuam no local para remoção do contêiner e liberação da pista.

