Contrabandista é preso com canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador Foto/ DivulgaçãoA Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou a captura de um... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h58 )

Foto/ DivulgaçãoA Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou a captura de um contrabandista de canetas emagrecedoras no Aeroporto Internacional de Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). Os medicamentos vinham da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam escondidos dentro de bagagens, anexados a frascos de perfumes. Ao todo, foram apreendidas cerca de 20 canetas emagrecedoras. A operação foi conduzida por agentes do CPR-Atlântico, da Deltur, do Beptur e da Rondesp Atlântico. O contrabandista foi apresentado na Deltur (Delegacia de Proteção ao Turista), juntamente com os medicamentos apreendidos. A procura por canetas para emagrecimento com efeitos mais rápidos ou de menor custo tem aumentado o contrabando desses produtos no Brasil. A entrada e a comercialização desse tipo de medicamento exigem autorização da Anvisa, e, por isso, a polícia tem reforçado a fiscalização para coibir a circulação de mercadorias ilegais.

