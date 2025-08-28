Contrabandista é preso com canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador
Foto/ DivulgaçãoA Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou a captura de um contrabandista de canetas emagrecedoras no Aeroporto Internacional de Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). Os medicamentos vinham da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam escondidos dentro de bagagens, anexados a frascos de perfumes. Ao todo, foram apreendidas cerca de 20 canetas emagrecedoras. A operação foi conduzida por agentes do CPR-Atlântico, da Deltur, do Beptur e da Rondesp Atlântico. O contrabandista foi apresentado na Deltur (Delegacia de Proteção ao Turista), juntamente com os medicamentos apreendidos. A procura por canetas para emagrecimento com efeitos mais rápidos ou de menor custo tem aumentado o contrabando desses produtos no Brasil. A entrada e a comercialização desse tipo de medicamento exigem autorização da Anvisa, e, por isso, a polícia tem reforçado a fiscalização para coibir a circulação de mercadorias ilegais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá
