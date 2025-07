Copa do Brasil: Bahia enfrenta adversário em crise Foto: Retrô FC Brasil.Após garantir posição entre os quatro primeiros do Brasileirão, o Bahia volta... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h58 ) twitter

Foto: Retrô FC Brasil.Após garantir posição entre os quatro primeiros do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Brasil. O duelo de ida contra o Retrô está marcado para esta quarta-feira (30), às 19h30, na Arena Fonte Nova. Enquanto o Esquadrão vive uma fase positiva na Série A, ocupando o quarto lugar, o adversário desta semana enfrenta dificuldades na Série C. Com cinco rodadas restantes na primeira fase, o Retrô aparece na 19ª colocação, com apenas 13 pontos em 14 jogos e aproveitamento de 30%. A equipe soma três vitórias, quatro empates e sete derrotas, com um desempenho ofensivo baixo, tendo marcado apenas seis gols.

