Copa do Brasil: CBF define datas dos jogos entre Bahia e Fluminense
Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia.O Bahia já sabe quando enfrentará o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para 28 de agosto, uma quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A decisão da vaga acontece no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
