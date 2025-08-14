Copa do Brasil: CBF define datas dos jogos entre Bahia e Fluminense Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia.O Bahia já sabe quando enfrentará o Fluminense pelas quartas... Taktá|Do R7 14/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 08h38 ) twitter

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia.O Bahia já sabe quando enfrentará o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para 28 de agosto, uma quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A decisão da vaga acontece no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

