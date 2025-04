Coronel do Corpo de Bombeiros se aposenta com remuneração equivalente a 47 salários mínimos Foto: Carol Garcia / GOVBACoronel Adson MarchesiniO coronel Adson Marchesini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h26 ) twitter

Foto: Carol Garcia / GOVBA

O coronel Adson Marchesini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, entrou para a reserva remunerada com um contracheque digno de destaque. De acordo com o Diário Oficial do Estado, publicado nesta sexta-feira (11), sua aposentadoria foi oficializada com um valor bruto de R$ 71.549,26 que equivale a 47 salários mínimos.

