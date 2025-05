Corpo de Bombeiros orienta público a evitar banho de mar durante show de Lady Gaga em Copacabana Foto: Tânia Rêgo/Agência BrasilQuem pretende assistir ao aguardado show gratuito da cantora Lady Gaga neste... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h02 ) twitter

Foto: Tânia Rêgo/Agência BrasilQuem pretende assistir ao aguardado show gratuito da cantora Lady Gaga neste sábado (3), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve ficar atento às recomendações de segurança divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A principal orientação é clara: evitar entrar no mar à noite, especialmente durante o evento, que deve atrair mais de 1,6 milhão de pessoas.

