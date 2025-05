Corpo de Divaldo Franco é velado em Salvador nesta quarta-feira Foto: ReproduçãoO corpo do médium e líder espírita Divaldo Franco, que morreu na noite de... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoO corpo do médium e líder espírita Divaldo Franco, que morreu na noite de terça-feira (13), aos 98 anos, começou a ser velado na manhã desta quarta-feira (14), em Salvador. A cerimônia ocorre no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, e segue até as 20h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a vida e legado de Divaldo Franco.

Leia Mais em Taktá:

Professor é preso em flagrante por armazenar e produzir pornografia infantil em Feira de Santana

Atlético Nacional x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mais de 260 mil eleitores correm risco de perder o título por pendências; TRE-BA realizará plantão neste sábado (17)