Corpo de Miss Baiana será sepultado nesta sexta-feira (13) Foto: Reprodução/Redes SociaisRaíssa Suellen Ferreira da Silva, a jovem baiana ex-miss que foi morta no... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes Sociais Raíssa Suellen Ferreira da Silva, a jovem baiana ex-miss que foi morta no Paraná, teve seu sepultamento adiado após atraso de voo que levaria se corpo. O sepultamento estava marcado para acontecer nesta quinta-feira (12), mas foi reagendado para a manhã desta sexta-feira (13). O corpo da jovem chegou à Bahia no final da tarde de quinta e foi recepcionado com um cortejo realizado por familiares e amigos entre a rodoviária e o ginásio esportivo de Paulo Afonso. O caixão de Raíssa foi coberto por bandeira do município e uma foto da jovem foi pendurada no carro funerário que reproduziu música em homenagem à vítima.

Para mais detalhes sobre este triste acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Carreira de guê? Davi Brito desiste da faculdade de Direito

Conmebol vai implementar fair play financeiro nas competições sul-americanas

Codesal faz alerta para chuvas fortes nos próximos dias