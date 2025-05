Corpo de Nana Caymmi é sepultado no Rio de Janeiro em cerimônia com presença de artistas Foto: DivulgaçãoO corpo da cantora Nana Caymmi, que faleceu na quinta-feira (1º) aos 84 anos,... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoO corpo da cantora Nana Caymmi, que faleceu na quinta-feira (1º) aos 84 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (2) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Antes do enterro, o velório foi realizado no Theatro Municipal, onde amigos, familiares e personalidades da música e da cultura brasileira prestaram as últimas homenagens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a despedida emocionante de uma das maiores intérpretes da música popular brasileira.

Leia Mais em Taktá:

Vitória sofre desfalques importantes para a partida contra o Ceará

VÍDEO: Tromba d’água é registrada no mar de Salvador; veja

Urgente! Carlos Lupi deixa Ministério da Previdência após escândalo de fraudes no INSS