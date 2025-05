Corpo é encontrado com marcas de tiros em matagal de Salvador Foto: Reprodução / Record BahiaO corpo de um homem identificado como Judson, de 21 anos,... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h16 ) twitter

Foto: Reprodução / Record BahiaO corpo de um homem identificado como Judson, de 21 anos, foi encontrado com marcas de tiros em um matagal no bairro de Alto de Ondina, em Salvador, no final da manhã desta quinta-feira (22). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Perícia Técnica estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos de investigação.

