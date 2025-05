Corpo é encontrado em porta-malas de carro em Barreiras Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilUm morador de Barreiras, no oeste da Bahia, foi surpreendido ao encontrar... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h06 ) twitter

Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilUm morador de Barreiras, no oeste da Bahia, foi surpreendido ao encontrar um corpo no porta-malas do próprio carro na noite de domingo (11). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e chamou a atenção pelas circunstâncias incomuns.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

