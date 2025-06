Corrida e festival alteram trânsito e linhas de ônibus na orla de Salvador neste domingo (8) Foto: Reprodução/Google Street ViewAs linhas de ônibus que circulam pela orla de Salvador, nas regiões... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 05h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 05h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Google Street ViewAs linhas de ônibus que circulam pela orla de Salvador, nas regiões da Pituba, Boca do Rio e Piatã, terão seus itinerários modificados na manhã deste domingo (8), por conta da realização da 2ª Corrida de Rua do Bahea e do Festival Vamos Passear.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e como isso pode afetar sua viagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

