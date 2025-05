Corrida vira antídoto contra o estresse e inspira histórias de superação nas ruas de Salvador Foto: acervo pessoalVitor Bahia* As corridas de rua conquistaram de vez o coração dos soteropolitanos.... Taktá|Do R7 01/05/2025 - 06h39 (Atualizado em 01/05/2025 - 06h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: acervo pessoalVitor Bahia* As corridas de rua conquistaram de vez o coração dos soteropolitanos. A popularização do esporte em Salvador não apenas movimenta corpos, mas também transforma vidas — física, mental e emocionalmente. Mais do que um simples exercício, correr pelas ruas tem se tornado um estilo de vida, uma válvula de escape e, em muitos casos, um verdadeiro recomeço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra como a corrida pode transformar vidas!

Leia Mais em Taktá:

Dívida Pública Federal ultrapassa R$ 7,5 trilhões pela primeira vez, pressionada por juros altos

Governo dá 48 horas para plataformas digitais removerem conteúdo sobre cigarros eletrônicos

Bahia vence Paysandu na Copa do Brasil e alcança o quarto triunfo seguido