Coveiro sofre tentativa de homicídio em cemitério no sul da Bahia
Um coveiro de 41 anos sofreu uma tentativa de homicídio dentro do cemitério municipal onde...
Um coveiro de 41 anos sofreu uma tentativa de homicídio dentro do cemitério municipal onde trabalha, em Belmonte, no sul da Bahia. O crime ocorreu na última terça-feira (26). A principal suspeita é a companheira da vítima, que foi presa em flagrante.
Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações
