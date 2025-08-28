Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Coveiro sofre tentativa de homicídio em cemitério no sul da Bahia

Um coveiro de 41 anos sofreu uma tentativa de homicídio dentro do cemitério municipal onde...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Um coveiro de 41 anos sofreu uma tentativa de homicídio dentro do cemitério municipal onde trabalha, em Belmonte, no sul da Bahia. O crime ocorreu na última terça-feira (26). A principal suspeita é a companheira da vítima, que foi presa em flagrante.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.