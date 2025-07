Criada no Brasil, prótese 3D com antibiótico pode revolucionar tratamento em articulações Foto: PUC-PR / Divulgação Um avanço promissor no tratamento de infecções ortopédicas está em desenvolvimento... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h37 ) twitter

Foto: PUC-PR / Divulgação Um avanço promissor no tratamento de infecções ortopédicas está em desenvolvimento no Paraná: uma prótese biodegradável, impressa em 3D e associada a antibióticos, tem apresentado resultados positivos em testes clínicos. A inovação busca evitar que pacientes com próteses infectadas fiquem longos períodos sem conseguir se locomover — realidade comum hoje no Sistema Único de Saúde (SUS).

