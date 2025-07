Criança de 1 ano morre após ingerir alimento envenenado em Salvador Foto: Google Street ViewsUma criança de 1 ano, identificada como Rhavy Ferreira Santana, morreu na... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h38 ) twitter

Taktá

Foto: Google Street ViewsUma criança de 1 ano, identificada como Rhavy Ferreira Santana, morreu na madrugada desta quarta-feira (9) após ingestão de substância tóxica em uma residência no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria consumido um alimento contaminado com veneno e chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

