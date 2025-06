Criança de quatro anos é agredida por homem durante festa junina no DF Foto: Reprodução Uma criança de quatro anos foi agredida por um homem de 41 durante... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h17 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução Uma criança de quatro anos foi agredida por um homem de 41 durante uma festa junina em um colégio particular de Vicente Pires, no Distrito Federal. O caso aconteceu no último domingo (15) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso chocante.

