Crianças brasileiras enfrentarão até 7 vezes mais ondas de calor do que gerações passadas, aponta estudo

Taktá|Do R7

06/06/2025 - 05h35

Foto: Depositphotos ;/ Agência Câmara de Notícias / Reprodução Crianças nascidas no Brasil em 2020 devem vivenciar, ao longo da vida, 6,8 vezes mais ondas de calor e quase três vezes mais inundações e perdas de safra do que aquelas nascidas em 1960. O alerta é do relatório A Primeira Infância no Centro da Crise Climática, divulgado nesta quinta-feira (5) pelo Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI).

