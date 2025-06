Crime brutal: sete bois são mortos e partes são deixadas em fazenda baiana Foto: DivulgaçãoQuadrilhas especializadas em furto de gado têm provocado prejuízos crescentes e insegurança entre fazendeiros... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 03h35 ) twitter

Foto: DivulgaçãoQuadrilhas especializadas em furto de gado têm provocado prejuízos crescentes e insegurança entre fazendeiros do Recôncavo da Bahia. Na madrugada desta quinta-feira (19), sete bois foram mortos após criminosos invadirem a fazenda Guaíba, no município de São Francisco do Conde. Esta é a segunda ação criminosa na mesma propriedade em menos de dois meses, em maio, cinco animais também foram abatidos no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este crime alarmante.

