Criminosos furtam R$ 100 mil de lotérica em Barra do Choça ReproduçãoUma lotérica foi invadida e furtada por criminosos na madrugada desta segunda-feira (5) em Barra... Taktá|Do R7 05/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

ReproduçãoUma lotérica foi invadida e furtada por criminosos na madrugada desta segunda-feira (5) em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Os suspeitos quebraram uma das paredes do imóvel para acessar o interior do estabelecimento e levaram cerca de R$ 100 mil em espécie.

Para mais detalhes sobre este crime audacioso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

É o fantástico Erick Pulga! Jogador tricolor é o segundo melhor driblador do mundo em 2025; confira o ranking

Motorista perde controle e ônibus bate em outdoor na Avenida Suburbana

Renato Kayzer treina com o elenco do Vitória, mas segue fora da estreia na Sul-Americana